Расшифровка аудиозаписи. Срочно!

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок271 просмотр
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Сегодня до 11 по МСК требуется расшифровать 58 минут аудиозаписи. Качество нормальное. Медицинская тематика.

Могу взять несколько исполнителей и поделить файл

От вас предложения по цене и срокам

13 лет назад
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46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад