Расшифровка

$100
Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок319 просмотров
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Нужно сегодня срочно (до девяти утра) расшифровать три часа аудиозаписи. Качество записи очень хорошее. Оплата удобным для вас способом. За час - 500 рублей. Тем, кто сможет адекватно и в срок сделать взятый объем, буду предлагать постоянное сотрудничество на выгодных условиях.

12 лет назад
pomme1282
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад