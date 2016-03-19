Необходимо зарегистрировать сайт, компанию в каталогах. 1. Осуществить поиск и подбор белых и трастовых каталогов статей, сайтов, досок объявлений 2. Разместить информацию о компании создав уникальное описание (мы даем шаблон - вы его ...
Перевести аудио в текст
Необходимо перевести аудио в текст. Продолжительность - 35 минут. Слова-паразиты исключать. Указать стоимость работы и сроки.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу редактора-корректора для проверки 1000 текстов. Требования: - высшее филологическое образование (так же рассмотрим студентов старших курсов профильных специальностей); - грамотная русская речь и умение её применять; ...Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно распознать 3 страницы скан и выслать в вордовском файле текст. Прикрепляю Сделать надо сейчас. Оплата 300р + отзыв.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен редактор-корректор с высшим образованием для качественной проверки 20 текстов по строительству (внутренняя отделка помещений). Правильность смыслового содержания + орфографическая грамотность. Не разбирающихся в тематике, прошу не писать. Цена из расчета 10 р./1000 симв. (средний текст ...Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать хорошую статью из текста по видео, статья с таблицами как на видео. Статья слово в слово. Вставленные Таблицы в тексте в тех местах что и на видео показываются. ...Завершен7 лет назад
Нужна лингвистическая и контекстуальная правка 10 статей по ЗОЖ и саморазвитию. Есть грубые "болванки" которые писали не профи. Каждая статья по 1-2 тыс символов. Их нужно править - орфографию, строение предложения и т.д. ...Редактирование и Корректура31 заявкаЗакрыт9 лет назад
В таблице Excel в столбец приведены тексты отзывов о медучреждениях. Необходимо каждый отзыв прочитать и на основании содержания присвоить (прописать в соседних столбцах) метки 2 видов: 1. Тип: Положительный, Нейтральный, Отрицательный и т.д. (всего 7 свойств). ...Завершен9 лет назад
Нужно проверить текст тематики здоровье, фитнес, женская красота. Оплата 15 рублей/1000 знаков бпб. Чтобы понять, как ведется процесс проверки текстов, ознакомьтесь с инструкциями docs.google.com/document/... ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать или поправить имеющийся текст, таким образом, чтобы красиво и кратко была изложена вся важаная информация: О сфере деятельности компании, задачи, партнёрство. Размер текста макс.200 слов. Укажите цену, на своё предложение.Закрыт9 лет назад
Битрикс контент-менеджер Заполнение описаний товаров согласно шаблона разметки (h2-h3)Копипаст описаний с 2-3 сайтов (с 1 страницы RU выдачи Google в UKR, BEL сегменте)Вставка видео (youtube) в текстКартинка (2-3 шт)Разумный средний чек за ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт9 лет назад