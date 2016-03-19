Перевести аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок223 просмотра

Необходимо перевести аудио в текст. Продолжительность - 35 минут. Слова-паразиты исключать. Указать стоимость работы и сроки.

9 лет назад
Sergion87
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

roswomen
Алина 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Результат работы понравился. Исполнитель проявил себя хорошо и подошёл к выполнению проекта ответственно. Нареканий не имею.
Отличный заказчик, приятно иметь дело. На все вопросы получала мгновенные ответы. Деловой подход.

Заявки фрилансеров

roswomen
Алина 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад