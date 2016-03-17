Редактор-корректор

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Закрыт27 заявок427 просмотров

Ищу редактора-корректора для проверки 1000 текстов.

Требования:

- высшее филологическое образование (так же рассмотрим студентов старших курсов профильных специальностей);

- грамотная русская речь и умение её применять;

Необходимо проверить около 1000 текстов - исправить все пунктуационные, синтаксические, орфографические и стилистические ошибки.

9 лет назад
eks-promo
Евгений 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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