Перевести текст в полноценный Word документ

$30
Редактирование и КорректураЗавершен17 заявок749 просмотров
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Объём 21 страница.

все формулы и математические символы набрать расширением к wordу называется MathType.

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срок сдачи завтра утром

14 лет назад
catsik
Иван 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Наталья отлично справилась с заданием, уложившись в очень сжатые сроки. При этом работа была выполнена корректно, в соответствии с ТЗ. Спасибо.
Спасибо, Иван. Было приятно работать, оплата пришла вовремя, на все вопросы были получены четкие ответы, не смотря на то, что работать пришлось глубокой ночью. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.