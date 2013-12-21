Перевести запись интервью в текст

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок235 просмотров

Нужно перевести запись интервью в текст. Длительность 25 минут. Требуется небольшая литературная обработка, чтобы получилось интересно и стилистически грамотно.

Ссылка на файл: http://yadi.sk/d/eE2aA0JIEcqG3

Нужно 21.12 к 13.00 Мск.

Плачу ЯндексДеньгами

11 лет назад
SKDM
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexzandra_chudo
Кирик 
34 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Всё выполнено качественно и в срок.
Своевременная оплата. Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

Alexzandra_chudo
Кирик 
34 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редактор технических текстов

    Бюро переводов ДЕИР ищет высококвалифицированных специалистов в области различных технических дисциплин. Обязанности: Редактирование переведенных с английского, немецкого и др. языков на русский/украинский язык текстов технической тематики. ...

    Редактирование и Корректура32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составить тесты по экономике

    $30

    Необходимо сделать (составить) 100 тестов по образцу. Ответ правильный выделять. Тема 4. Собственность. Предпринимательство. Издержки производства. Прибыль. Далее идет расшифровка темы. Что примерно должно быть - расписано Срок 3 дня

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Корректор текстов

    $500

    Здравствуйте! Крупный интернет-магазин в поисках джедая русского языка. Нужен корректор текстов с опытом. Задачи: 1. Корректура текста: исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок. 2. Редактирование ...

    Редактирование и Корректура13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Расшифровка видео

    Добрый день! Необходимо перевести в текст часть видео http://www.youtube.com/watch?v=pW2-QzLDZL8 С 80-ой минуты до конца записи, получается 31 минута под расшифровку. Срок - к 18:00 по Мск сегодня, 19 декабря. Оплата 11 руб/минута, ...

    Редактирование и Корректура2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Города регионов добавить на сайт

    $100

    Задача — добавить города регионов на сайт вручную Алгоритм действий: ссылка на кнопку для формы добавления проста — выбрать область — ввести название без лишних пробелов — нажать ок

    Редактирование и Корректура22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Транскрибация роликов

    Здравствуйте! Имеется около десятка роликов общей длительностью около часа. Надо звук перевести в текст (без ошибок в правонаписании и корректной пунктуацией). Предлагайте цену и сроки.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Корректировка статьи

    Здравствуйте! Срочно требуется специалист,имеющий доступ к сайту Википедия. Что необходимо: дополнить уже опубликованую статью на сайте актуальной информацией. Источники и ссылки на авторитетные порталы и даже печатные издания имеются.

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проверить тексты и поля на сайте eng!

    $50

    проверить орфографию на dating site мы проверяем только тексты самого сайта (анкеты пользователей не проверяются). сайт на английском также надо проверить все поля, заполняемые при регистрации и т.п например вот такие ...

    Написание статей
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен редактор для проверки небольших статей

    $50

    Проверять нужно статьи примерно по 1700-2200 символов с пробелами. В основном корректорская правка, но есть копирайтеры, за которыми приходится подправлять корявые обороты речи, дотягивать текст до ТЗ или возвращать текст на переписывание. В целом это ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно сканить книги в СПб

    Здравствуйте! Нужно сканировать книги, человек нужен из Санкт-Петербурга. Так же нужно их сразу чистить от мусора. В основном книги на английском языке. Просьба писать цену примерно за 200 страничную книгу. ...

    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    11 лет назад