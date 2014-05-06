Здравствуйте! Крупный интернет-магазин в поисках джедая русского языка. Нужен корректор текстов с опытом. Задачи: 1. Корректура текста: исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок. 2. Редактирование ...
Редактор технических текстов
Бюро переводов ДЕИР ищет высококвалифицированных специалистов в области различных технических дисциплин.
Обязанности:
Редактирование переведенных с английского, немецкого и др. языков на русский/украинский язык текстов технической тематики.
Возможно сотрудничество с пенсионерами, имеющим научную степень.
Требования:
- знание языка оригинала на хорошем уровне (английского, немецкого и тд.);
- опытный пользователь ПК (Word, Excel обязательно, другие программы - желательно);
- внимательность, усидчивость, ответственное отношение к работе.
Условия:
- удаленная работа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести в текст часть видео http://www.youtube.com/watch?v=pW2-QzLDZL8 С 80-ой минуты до конца записи, получается 31 минута под расшифровку. Срок - к 18:00 по Мск сегодня, 19 декабря. Оплата 11 руб/минута, ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача — добавить города регионов на сайт вручную Алгоритм действий: ссылка на кнопку для формы добавления проста — выбрать область — ввести название без лишних пробелов — нажать окРедактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Имеется около десятка роликов общей длительностью около часа. Надо звук перевести в текст (без ошибок в правонаписании и корректной пунктуацией). Предлагайте цену и сроки.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Срочно требуется специалист,имеющий доступ к сайту Википедия. Что необходимо: дополнить уже опубликованую статью на сайте актуальной информацией. Источники и ссылки на авторитетные порталы и даже печатные издания имеются.Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
проверить орфографию на dating site мы проверяем только тексты самого сайта (анкеты пользователей не проверяются). сайт на английском также надо проверить все поля, заполняемые при регистрации и т.п например вот такие ...Завершен11 лет назад
- $50
Проверять нужно статьи примерно по 1700-2200 символов с пробелами. В основном корректорская правка, но есть копирайтеры, за которыми приходится подправлять корявые обороты речи, дотягивать текст до ТЗ или возвращать текст на переписывание. В целом это ...Завершен11 лет назад
Молодому коллективу для удаленной работы постоянного характера требуется редактор. Обязанности: проверка статей на соответствие требованиям ТЗ, на наличие вписанных ключей и на их количество, ошибок грамматических и орфографических, соответствие тематики, количества символов, структуры статьи, ...Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно сканировать книги, человек нужен из Санкт-Петербурга. Так же нужно их сразу чистить от мусора. В основном книги на английском языке. Просьба писать цену примерно за 200 страничную книгу. ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, с Ехелем. Как можно сделать фильтр по списку слов (я вижу только по максимум 2м словам), а нужно по списку слов. Составляю СЯ. ...Завершен11 лет назад