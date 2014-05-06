Редактор технических текстов

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Закрыт32 заявки1050 просмотров

Бюро переводов ДЕИР ищет высококвалифицированных специалистов в области различных технических дисциплин.

Обязанности:

Редактирование переведенных с английского, немецкого и др. языков на русский/украинский язык текстов технической тематики.

Возможно сотрудничество с пенсионерами, имеющим научную степень.

Требования:

- знание языка оригинала на хорошем уровне (английского, немецкого и тд.);

- опытный пользователь ПК (Word, Excel обязательно, другие программы - желательно);

- внимательность, усидчивость, ответственное отношение к работе.

Условия:

- удаленная работа.

11 лет назад
deirdnepr
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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