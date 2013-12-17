Бюро переводов ДЕИР ищет высококвалифицированных специалистов в области различных технических дисциплин. Обязанности: Редактирование переведенных с английского, немецкого и др. языков на русский/украинский язык текстов технической тематики. ...
Составить тесты по экономике
Необходимо сделать (составить) 100 тестов по образцу. Ответ правильный выделять.
Тема 4. Собственность. Предпринимательство. Издержки производства. Прибыль. Далее идет расшифровка темы. Что примерно должно быть - расписано
Срок 3 дня
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