Поиск и редактирование контента

Здравствуйте Дори Суть проекта: Я предоставлю PDF документ на английском языке. В данном случае это строительные чертежи. Необходимо набрать английский текст в любом преложении чтобы я мог его редактировать Пример документа предоставлю если этот заказ вызвал интерес Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо :
1) найти тексты по указанным ключевым словам (развлекательная тематика)
2) внимательно читать, и исправлять ошибки (специфика - много "кривых" переводов с русского языка)
3) сохранять полученные результаты в excel
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