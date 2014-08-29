Подача объявлений на сайте авито в отделе долгосрочная аренда жилья. подача 150 объявлений. оплата 300р день. следить за тем чтоб объявления не повторялись и не блокировался аккаунт. ежедневный отчет. оплата каждый последующий день работы
Правка текста
Нужна правка текста (запись в блог). Черновик приложен.
Выбранный исполнитель
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