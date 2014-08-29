Правка текста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки104 просмотра

Нужна правка текста (запись в блог). Черновик приложен.

11 лет назад
danyalov
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
быстро и качественно. рекомендую!
Всегда приятно иметь дело с такими заказчиками, рекомендую

Заявки фрилансеров

Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад