Редактирование файлов CSV

Добрый день, фрилансеры. В файле ТЗ и инструкция. Работа механическая, несложная, знание html и т.д. не требуется, но очень отвественная! Срок: 7 дней. Пожалуйста, отвечайте только если у вас есть время на выполнение работы. Предоплата – нет, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редактор CSV файлов. Редактирование в Excel или Office. Задача переименовать товар согласно существующей нумерации, написать к нему "полное описание" (перевод с англ). Проверить правильность всех заполненных столбцов (дополнительные характеристики).
Товаров около 2000. Оплата по договоренности и оперативности работы.
Все необходимые данные, включая примеры переводов вышлем.
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