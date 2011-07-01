Редактирование файлов CSV

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки324 просмотра
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Требуется редактор CSV файлов. Редактирование в Excel или Office. Задача переименовать товар согласно существующей нумерации, написать к нему "полное описание" (перевод с англ). Проверить правильность всех заполненных столбцов (дополнительные характеристики).

Товаров около 2000. Оплата по договоренности и оперативности работы.

Все необходимые данные, включая примеры переводов вышлем.

12 лет назад
secretvictoria
Ольга 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
evgeniya12m
Евгения 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$200
3 дня