Редактирование файлов CSV

Требуется редактор CSV файлов. Редактирование в Excel или Office. Задача переименовать товар согласно существующей нумерации, написать к нему "полное описание" (перевод с англ). Проверить правильность всех заполненных столбцов (дополнительные характеристики).

Товаров около 2000. Оплата по договоренности и оперативности работы.

Все необходимые данные, включая примеры переводов вышлем.