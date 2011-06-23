Вычитка и корректировка словаря

Редактирование и КорректураЗакрыт38 заявок534 просмотра
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Нужно перебрать словарь на русском языке (ок.40 000 слов) и оставить только слова в именительном падеже в единственном числе. Жду предложения с ценами и сроками. Заявки скрыты.

12 лет назад
mvtk
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад