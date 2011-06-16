Редактура текста в индизайне

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки210 просмотров
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Очень нужно отредактировать вордовский файл (ок. 130стр.) в индизайне (формат А5, буквицы, поля, отступы, висячие строки, неразрывные пробелы, нумерация и пр.) до 8.00 завтрашнего утра. Оплата – 300р. Файл прилагается. Спасибо.

12 лет назад
yumelead
Наталья 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад