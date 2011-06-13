Тексты/статьи на французском языке

Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок236 просмотров
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Требуется переводчик французского языка для редактирования/корректировки текстов о собаках (воспитание, содержание, дрессировка, социализация и т.д.). Возможен и полный перевод (от цены зависит). Желательно на постоянной основе. Объёмы не слишком большие.

В дальнейшем планируется также переводить ответы на вопросы (каждый день, объём не большой).

12 лет назад
MechtaZ
Юлия 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад