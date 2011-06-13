Тексты/статьи на французском языке

Требуется переводчик французского языка для редактирования/корректировки текстов о собаках (воспитание, содержание, дрессировка, социализация и т.д.). Возможен и полный перевод (от цены зависит). Желательно на постоянной основе. Объёмы не слишком большие.

В дальнейшем планируется также переводить ответы на вопросы (каждый день, объём не большой).