Экспорт данных из дубльГис

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки273 просмотра
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Нужно В эксель выгрузить данные из дубль Гис по разным категорям .

один файл эксель -одна категория .

всего около 10 категорий.

Пишите ваши цены.Срок 1 день.

12 лет назад
kpac
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alixon
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-3)
12 лет назад
$1
1 день
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