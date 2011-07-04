Приватный проект для Оксаны Ершовой (Yenn)

Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки172 просмотра
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Проверка орфографии и пунктуации в тексте.

12 лет назад
proffesor-kui
Максим 
63 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Yenn
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$1
2 дня
Оксана очень хороший специалист. Она не только исправила ошибки, но и отредактировала фразы!Текст зазвучал лучше!
Плодотворное сотрудничество, своевременная оплата.