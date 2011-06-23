Сделать правку-переделку текста

Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок295 просмотров
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Нужно срочно сделать правку-переделку текста. Тобишь нужно переделать один вордовствкий лист 14-м шрифтом но что бы смысл остался.

Текст прикрепил.

12 лет назад
Forbik
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
BlueMoon
Наталия 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$3
1 день
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