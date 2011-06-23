Нужно В эксель выгрузить данные из дубль Гис по разным категорям . один файл эксель -одна категория . всего около 10 категорий. Пишите ваши цены.Срок 1 день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно сделать правку-переделку текста. Тобишь нужно переделать один вордовствкий лист 14-м шрифтом но что бы смысл остался.
Текст прикрепил.
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