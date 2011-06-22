Добрый день, фрилансеры. В файле ТЗ и инструкция. Работа механическая, несложная, знание html и т.д. не требуется, но очень отвественная! Срок: 7 дней. Пожалуйста, отвечайте только если у вас есть время на выполнение работы. Предоплата – нет, ...