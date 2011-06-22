Прайс

Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок334 просмотра
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Есть 2 прайса,в каждом прайсе около 1500 наименований.Прайс состоит из 3 столбиков цен:опт,крупный,мелкий. Задача: Удалить все столбики,кроме последнего.А все значения в последнем умножить на 10% и вписать обратно. Оплатить ваши услуги могу только положив деньги вам на телефон,т.к. нету вэб мани.

12 лет назад
Yuran007
Юрий 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
xelo
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Очень хороший заказчик, сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую.