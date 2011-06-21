Отредактировать Excel-список автосалонов

Добрый день, фрилансеры.

В файле ТЗ и инструкция.

Работа механическая, несложная, знание html и т.д. не требуется, но очень отвественная!

Срок: 7 дней. Пожалуйста, отвечайте только если у вас есть время на выполнение работы.

Предоплата – нет, гарантией является мой BL > 100 и аттестат продавца, а также возраст аккаунта тут и на веблансере (там я чаще заказываю). Просьба не отвечать на проект, если Вы не согласны с этим пунктом – не теряйте своё и наше время!

Просьба отвечать на проект только тем, кто согласен с условиями проекта, а также кто внимательно ознакомился с прикрепленным ТЗ!

Способ оплаты: webmoney, (bl100, аттестат продавца)

Оплата - 150wmz или 5000рублей

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Кидалам, людям с чужим портфолио, пропадающих из сети на несколько дней, "школьникам", людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. – не беспокоить!