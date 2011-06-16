Поддержка блока, фейсбук, вконтакте твиттер

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки175 просмотров
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Ищем человек на постоянку на ведение блога, твиттера, соц. сетей.

возможны разные варианты сотрудничества.

пишите предложения и цены.

география - в идеале Харьков

но подойдет и удаленка

12 лет назад
mkm2
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад