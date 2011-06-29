Редактирование текста. Язык - украинский

Редактирование и КорректураЗакрыт11 заявок343 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо вычитать, отредактировать статью и тезисы для публикации в специализированном издании (направление - экономика).

Обязательное условие - сохранение основной терминологии и структуры статьи.

Желательно знание английского языка (аннотация в статье представлена на русском и английском языках).

Примерный объем - 24 тыс. символов (с пробелами).

В дальнейшем планируется сотрудничество по редактированию и корректировке текстов (учебно - методические и научные издания, в частности статьи, разделы диссертаций, монография, учебное пособие).

Оплата - по согласованию с исполнителем (примерные тарифы на подобные проекты на данном сайте просмотрела, вполне устраивают).

Срок - до 29.06.11.

Заранее благодарна за сотрудничество.

12 лет назад
tatta_pa
Татьяна 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад