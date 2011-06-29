Редактирование текста. Язык - украинский

Здравствуйте, нужно произвести экспорт всех данных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо вычитать, отредактировать статью и тезисы для публикации в специализированном издании (направление - экономика).
Обязательное условие - сохранение основной терминологии и структуры статьи.
Желательно знание английского языка (аннотация в статье представлена на русском и английском языках).
Примерный объем - 24 тыс. символов (с пробелами).
В дальнейшем планируется сотрудничество по редактированию и корректировке текстов (учебно - методические и научные издания, в частности статьи, разделы диссертаций, монография, учебное пособие).
Оплата - по согласованию с исполнителем (примерные тарифы на подобные проекты на данном сайте просмотрела, вполне устраивают).
Срок - до 29.06.11.
Заранее благодарна за сотрудничество.
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