Редактирование текста. Язык - украинский

Необходимо вычитать, отредактировать статью и тезисы для публикации в специализированном издании (направление - экономика).

Обязательное условие - сохранение основной терминологии и структуры статьи.

Желательно знание английского языка (аннотация в статье представлена на русском и английском языках).

Примерный объем - 24 тыс. символов (с пробелами).

В дальнейшем планируется сотрудничество по редактированию и корректировке текстов (учебно - методические и научные издания, в частности статьи, разделы диссертаций, монография, учебное пособие).

Оплата - по согласованию с исполнителем (примерные тарифы на подобные проекты на данном сайте просмотрела, вполне устраивают).

Срок - до 29.06.11.

Заранее благодарна за сотрудничество.