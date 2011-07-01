Сделать аналоги таблиц с данными

$50
Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок244 просмотра
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Имеется 2 отсканированные таблицы с некоторыми данными(заполнеными ручкой и печатью). Нужно сделать полные аналоги данных таблиц в Word'е, чтоб было 1 в 1 не отличить. Данные заполненные ручкой переносить не надо, только печатные.

Таблицы в приложении

12 лет назад
kadavr
Максим 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$8
1 день
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