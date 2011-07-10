Аудио файлы

Редактирование и КорректураЗавершен22 заявки385 просмотров
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Нужно расшифровать 3 аудио файла каждый по 25-30 минут.

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12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Natali32
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Мне было приятно работать с Натальей. Всегда на связи, задает вопросы, уточняет - чувствуется, что старается сделать работу максимально качественно.
Спасибо, приятно сотрудничать с организованным и коммуникабельным работодателем. Всегда на связи, разъясняет доступно и понятно, отвечает на все вопросы. Оплата своевременная! Советую сотрудничать с Дарьей!
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