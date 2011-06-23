Вычитка текстов на формах

Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок296 просмотров
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Есть 2 формы после регистрации:

http://i3grants.org/uk/orders

Нужно пройтись по всех шагах обоих и сделать вычитку текстов на них.

12 лет назад
s_IP
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад