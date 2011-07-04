Проверка правописания

$15
Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок227 просмотров
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Нужно просто проверить стилистику текста, где-то подправить, где-то может добавить, в общем "причесать" текст, дабы он был удобочитаем и грамотен на все 100% :)

Ссылка собственно на текст:

http://www.botmasterru.com/tutorial_competition3/

Как видите, объём небольшой.

12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Yenn
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$18
1 день
Всё предельно грамотно, даже лучше чем ожидалось - и очень оперативно. Спасибо.
Четкое ТЗ, предоплата, моментальная оплата после завершения проекта. Всё - выше всяческих похвал. Работа с Александром - мечта фрилансера.