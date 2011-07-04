Проверка правописания

Добрый день, фрилансеры. В файле ТЗ и инструкция. Работа механическая, несложная, знание html и т.д. не требуется, но очень отвественная! Срок: 7 дней. Пожалуйста, отвечайте только если у вас есть время на выполнение работы. Предоплата – нет, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно просто проверить стилистику текста, где-то подправить, где-то может добавить, в общем "причесать" текст, дабы он был удобочитаем и грамотен на все 100% :)
Ссылка собственно на текст:
http://www.botmasterru.com/tutorial_competition3/
Как видите, объём небольшой.
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