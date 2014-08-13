Редактирование/Корректировка - Гинекология

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Необходимо редактирование и корректировка контента (разделы+статьи) для сайта частной медицинской клиники.Тексты, подлежащие редактированию и корректировке — перевод англоязычного материала.

Редактирование при необходимости будет включать:

Проверку лексики: замена некоторых слов и выражений на синонимичные или близкие, вследствие чего текст будет более точным, красивым и выразительным

Стилистическую правку: изменение неудачных оборотов, устранение скачков стиля, переработка стиля

Корректировка:

Исправление опечаток, проверка грамматики и пунктуации.

11 лет назад
stemroach
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Был
6 лет назад

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