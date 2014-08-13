Нужен опытный корректор, аккуратно привести статью в соответствие с правилами русского языка. Смысл и стиль не должны измениться. Сделать надо быстро.
Редактирование/Корректировка - Гинекология
Необходимо редактирование и корректировка контента (разделы+статьи) для сайта частной медицинской клиники.Тексты, подлежащие редактированию и корректировке — перевод англоязычного материала.
Редактирование при необходимости будет включать:
Проверку лексики: замена некоторых слов и выражений на синонимичные или близкие, вследствие чего текст будет более точным, красивым и выразительным
Стилистическую правку: изменение неудачных оборотов, устранение скачков стиля, переработка стиля
Корректировка:
Исправление опечаток, проверка грамматики и пунктуации.
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