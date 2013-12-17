Бюро переводов ДЕИР ищет высококвалифицированных специалистов в области различных технических дисциплин. Обязанности: Редактирование переведенных с английского, немецкого и др. языков на русский/украинский язык текстов технической тематики. ...
Редактирование названия товаров для БД
Есть некоторая база данных(файл ексель)номенклатур и названий товаров для бильярда. По техническим требованиям необходимо , чтобы названия товаров были не более 30 знаков. Товаров всего порядка 500.
Задача:
Укоротить текущие названия, превышающие длину 30 знаков.
Как правило название укорачивается очень легко и интуитивно очевидно как это сделать почти в каждом случае. В некоторых редких случаях надо проявить минимум фантазии, чтобы придумать что выкинуть из названия, чтобы оно продолжало сохранять свой смысл.
В скриншоте примерно показан кусок "поправленного списка". В графе С - полные названия, в графе В - укороченные http://prntscr.com/2cjovh
Пишите ваши возможности и предложения.
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