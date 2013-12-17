Редактирование названия товаров для БД

Есть некоторая база данных(файл ексель)номенклатур и названий товаров для бильярда. По техническим требованиям необходимо , чтобы названия товаров были не более 30 знаков. Товаров всего порядка 500.

Задача:

Укоротить текущие названия, превышающие длину 30 знаков.

Как правило название укорачивается очень легко и интуитивно очевидно как это сделать почти в каждом случае. В некоторых редких случаях надо проявить минимум фантазии, чтобы придумать что выкинуть из названия, чтобы оно продолжало сохранять свой смысл.

В скриншоте примерно показан кусок "поправленного списка". В графе С - полные названия, в графе В - укороченные http://prntscr.com/2cjovh

Пишите ваши возможности и предложения.