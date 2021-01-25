Редакция

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка1122 просмотра
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Здравствуйте, Татьяна!

Мы ищем редактора с которым будем работать долгосрочно.

У нас школа иврита, планируем делать рассылки, контент для учеников.

На данный момент нам нужна редакция рассылки - идёт речь об одном письме, это 1 страница в ворде.

Жду Вашего ответа.

С уважением,

Полина

3 года назад
guest_16106376787303
3 года в сервисе
Был
8 дней назад