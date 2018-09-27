Руками собрать контактные данные с сайта

Есть большой сайт с компаниями, нужно брать название и искать ее контакты в гугле, заполнять в таблицу. Оплата сдельная. Работа расчитана на начинающего фрилансера или студента. Оплата 5р за контакт, всего контактов около 20 тыс нужно достать.