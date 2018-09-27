Проработать 200 статей с низким KPI (Kpi - количество посетителей в месяц на документ) Копировать и вставлять текст в различные сервисы для сбора данных и анализа НЕ НУЖНО.. Все необходимые ...
Руками собрать контактные данные с сайта
Есть большой сайт с компаниями, нужно брать название и искать ее контакты в гугле, заполнять в таблицу. Оплата сдельная. Работа расчитана на начинающего фрилансера или студента. Оплата 5р за контакт, всего контактов около 20 тыс нужно достать.
Заявки фрилансеров
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