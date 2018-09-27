Руками собрать контактные данные с сайта

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Закрыт77 заявок543 просмотра

Есть большой сайт с компаниями, нужно брать название и искать ее контакты в гугле, заполнять в таблицу. Оплата сдельная. Работа расчитана на начинающего фрилансера или студента.  Оплата 5р за контакт, всего контактов около 20 тыс нужно достать. 

7 лет назад
zerokok
Олег 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров