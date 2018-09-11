Требуется редактор медицинской рекламной статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок174 просмотра

Статья 100 000 знаков. Требуется:

- вникнуть в ТЗ написание статьи

- уже написанную статью проверить на соответствие ТЗ

- найти не соответствия 

- исправить не соответствия в соотвествии с ТЗ

Приветствуется  если у вас есть команда из копирайтера, корректора с которой вы давно работаете.

При составлении ценового предложения нам описывать , что конкретно вы в цену включили. Если цена состоит из определеных составляющих, то формулу ценообразования обязательно описывать.

 Обязательно иметь опыт написания рекламных медицинских статей.

Написание статей
7 лет назад
aupairhaus
Быков 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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