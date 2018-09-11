Задача: в специальном сервисе даются ключи, необходимо убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи (на основе конкурентов или добавить свои по смыслу), написать Title и H1. За 1 час неподготовленный ...
Требуется редактор медицинской рекламной статьи
Статья 100 000 знаков. Требуется:
- вникнуть в ТЗ написание статьи
- уже написанную статью проверить на соответствие ТЗ
- найти не соответствия
- исправить не соответствия в соотвествии с ТЗ
Приветствуется если у вас есть команда из копирайтера, корректора с которой вы давно работаете.
При составлении ценового предложения нам описывать , что конкретно вы в цену включили. Если цена состоит из определеных составляющих, то формулу ценообразования обязательно описывать.
Обязательно иметь опыт написания рекламных медицинских статей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт6 лет назад
Проработать 200 статей с низким KPI (Kpi - количество посетителей в месяц на документ) Копировать и вставлять текст в различные сервисы для сбора данных и анализа НЕ НУЖНО.. Все необходимые ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно разослать тысячу сообщений по username в телеграме вместе или с ссылкой на кп или с пристегнутым файлом начните ответ с фразы "телега" и укажите 1 - стоимость за 1 сообщение 2 ...Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт7 лет назад
На новостном сайте есть мелкие рубрики - теги. Их около 2000. Все на украинском языке Для них необходимо прописать мета-теги (title и description) Указывайте в заявке цену на этот объем работы ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть 2000 статей на украинском языке Необходимо прописать теги description u title, а также отформатировать - прописать заголовки (н2-н4), а также где нужно указать в тексте списки (ul) Указывайте в заявке цену за ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Зада - вычитка текстов (писем, документации, статей, информации на сайте т.д. ) на предмет ошибок Вам нужно: вычитать текст, указать на ошибки, предложить свой вариант написания, если по Вашему мнению текст не доносит нужный ...Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищется человек на вакансию редактора на долгосрочное сотрудничество. Необходимо проверять опубликованные тексты на грамматические ошибки, стилистику, пунктуацию, раскрытие темы, отсутствие СПАМА и "воды». + простая проверка оформления По ...Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нарисованые схемы(4шт) движения документов в фирме перевести в электронный (печатный) вид.Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт7 лет назад
нужен корректор для группы сайтов группы статейных сайтов. Готов дать большой объём. Предлагайте свои цены в коментахРедактирование и Корректура26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна помощь с редактированием текста, который был переведен с английского языка через онлайн переводчик. Исправление стилистических и логических ошибок, пунктуации. 720 слов Возможно дальнейшее сотрудничество.Редактирование и Корректура47 заявокЗакрыт7 лет назад