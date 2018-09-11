Требуется редактор медицинской рекламной статьи

Статья 100 000 знаков. Требуется:

- вникнуть в ТЗ написание статьи

- уже написанную статью проверить на соответствие ТЗ

- найти не соответствия

- исправить не соответствия в соотвествии с ТЗ

Приветствуется если у вас есть команда из копирайтера, корректора с которой вы давно работаете.

При составлении ценового предложения нам описывать , что конкретно вы в цену включили. Если цена состоит из определеных составляющих, то формулу ценообразования обязательно описывать.

Обязательно иметь опыт написания рекламных медицинских статей.