Собрать/ Сформировать команду freelance авторов для удаленной работы

Только для исполнителей с медицинским образованием (нужно понимать, о чем идет речь) Есть сайт медицинского центра (две языковых версии РУ и UA) Есть уже размещенные хорошие написанные врачом статьи (некоторые с фото, некоторые нужно дополнить фотоматериалами) Необходимо согласно ...