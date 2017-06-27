Собрать/ Сформировать команду freelance авторов для удаленной работы

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки286 просмотров
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В роли: Главный редактор - собрать команду авторов. Ниша: Косметика/ косметология, медицина/ здоровье Проект: StartUpОжидания от Главного редактора на короткой дистанции:1. Составить и утвердить контент план2. Составить и утвердить редакционную политику3. Создать команду из 2-5 авторов

6 лет назад
chesnokovahr
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад