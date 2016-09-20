Требуется расшифровка (на русский) видео: https://www.youtube.com/watch?v=tHArHKahiSA&feature=share Оплата TOЛЬКО через потдвержденный PayPal эккаунт! Дайте цену за проект.
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Здравствуйте мне нужно будет перевести аудио в текст ,сколько это будет стоить транскрибация?
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