Транскрибация

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Здравствуйте мне нужно будет перевести аудио в текст ,сколько это будет стоить транскрибация?

7 лет назад
yuliya5555
35 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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