Транскрибация/расшифровка видео в текст

$5
Редактирование и КорректураЗакрыт41 заявка457 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать транскрибацию видео в текст.

Видео 20 минут. Видео можете посмотреть по ссылке -

https://www.youtube.com/watch?v=RTRm8uETxfg

 

Выполненное задание нужно прислать в формате документа Word.

 

В ответах указывайте стоимость и сроки выполнения.

 

Важно! Исполнителя выберу только среди тех кто ответилна сайте.

8 лет назад
boxingmax
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад