Транскрибация/расшифровка видео в текст

Ваша задача – заходить на каждый ресурс и находить все емейлы. Перечень сайтов я дам индивидуально В случае если емейлов на сайте нет вообще, а есть только форма обратной связи – обязательно ставим ее При моей проверке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать транскрибацию видео в текст.
Видео 20 минут. Видео можете посмотреть по ссылке -
https://www.youtube.com/watch?v=RTRm8uETxfg
Выполненное задание нужно прислать в формате документа Word.
В ответах указывайте стоимость и сроки выполнения.
Важно! Исполнителя выберу только среди тех кто ответилна сайте.
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