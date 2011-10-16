Вычитать украинский текст на ошибки.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок355 просмотров

Добрый день

Нужно вычитать брошюру на ошибки на украинском языке. Около 5000 знаков без пробелов. Нужно сделать до 11.00 по Киевскому времени.

14 лет назад
Ksusha-bestroof
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$12
1 день
Спасибо за сотрудничество и понимание! Все четко и по договоренности!

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад