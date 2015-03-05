Ввести контент в wordpress

Доброго времени суток. Нужно с файла png или bmp распознать текст и перевести этот текст с картинками в файл word. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть pdf книга с описанием сантехнических услуг и прайсами 90 страниц
требуется ввести в вордпрес:
1) текстовые странички как текст
2) услуги из прайсов как товары в админку wordpress (woocommerce)
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