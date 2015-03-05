Ввести контент в wordpress

Редактирование и КорректураЗавершен30 заявок414 просмотров
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есть pdf книга с описанием сантехнических услуг и прайсами 90 страниц

требуется ввести в вордпрес:

1) текстовые странички как текст

2) услуги из прайсов как товары в админку wordpress (woocommerce)

WordPress
9 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vovazfrani
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Все сделал как следует. Будем работать еще
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