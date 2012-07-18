Тема-Состав доходной части бюджетной системы городского округа (на выбор студента, на примере не менее 3-х нормативных актов о бюджете за определённый период Объем-35 стр Срок — 20 дней
Бизнес-план (Алюминиевое производство)
Здравствуйте.
бизнес план про Алюминевое производство.
Т.е мы хотим закупить оборудование, с помощью которого можно отливать литье любых изделий. Размером не более 900*900см .
Задача
1) Изучить рынок. Конкурентную среду, ценновую категория 20типов товаров.
2) Написать бизнес план, с учетом всех расходов, и ежемесячных затрат. И высчитать рентабельность и окупаемость проекта. Все должно быть красочно красиво с диаграмами и графиками. Ну и самое важное все цифры должны быть реальными, без преувеличения данных.
3) Информацию об оборудовании я предоставлю. А также информацию о расходниках.
Все остальное мы хотим получить под ключ.
Маркетинговые иследования + Написание Бизнес плана.
По сроку желательно уложиться в 7-14дней.
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