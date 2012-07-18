Бизнес-план (Алюминиевое производство)

Здравствуйте.

бизнес план про Алюминевое производство.

Т.е мы хотим закупить оборудование, с помощью которого можно отливать литье любых изделий. Размером не более 900*900см .

Задача

1) Изучить рынок. Конкурентную среду, ценновую категория 20типов товаров.

2) Написать бизнес план, с учетом всех расходов, и ежемесячных затрат. И высчитать рентабельность и окупаемость проекта. Все должно быть красочно красиво с диаграмами и графиками. Ну и самое важное все цифры должны быть реальными, без преувеличения данных.

3) Информацию об оборудовании я предоставлю. А также информацию о расходниках.

Все остальное мы хотим получить под ключ.

Маркетинговые иследования + Написание Бизнес плана.

По сроку желательно уложиться в 7-14дней.