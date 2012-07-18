Курсовая работа, язык Си/Си++

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Система Конструкторское бюро. Заказчик предоставляет Техническое задание (ТЗ) на проектирование многоэтажного Дома. Конструктор регистрирует ТЗ, определяет стоимость проектирования и строительства, выставляет Заказчику Счет за проектирование и создает Бригаду Конструкторов для выполнения проекта.

Сделать все возможные функции по работе с базой данных: просмотр, удаление, сортировка, добавление, а также добавить 10-15 данных в базу

ПЗ:

Рекомендуется следующее содержание отчета:

• титульный лист,

• задание на проектирование,

• введение,

• основная часть - В основной части проекта излагаются проектные решения, соответствующие следующим этапам разработки (стр 5)

• заключение,

• список использованных источников.

Пример оформления титульного листа приведен в приложении 3.

Введение должно содержать цель работы, ее значение.

Пример отчета вышлю исполнителю

Основная часть пояснительной записки должна отражать выполнение всех этапов работы, составляющих содержание курсового проекта, описанных в пункте 3.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы. Список использованных источников оформляется согласно стандарту.

13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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