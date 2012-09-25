тема диплома: "Исследования факторов и условий,влияющих на прибыль и издержки торгового предприятия". надо чуть чуть изменить теорию и по расчетам написать рекомендации вышлю все на почту исполнителю. срок ...
Курсовая Финансовое право
Тема-Состав доходной части бюджетной системы городского округа (на выбор студента, на примере не менее 3-х нормативных актов о бюджете за определённый период
Объем-35 стр
Срок — 20 дней
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