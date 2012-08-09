Дипломная работа по экономике (доработка)

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Завершен9 заявок177 просмотров

тема диплома: "Исследования факторов и условий,влияющих на прибыль и издержки торгового предприятия".

надо чуть чуть изменить теорию и по расчетам написать рекомендации

вышлю все на почту исполнителю.

срок 25 июля

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$90
7 дней
Работа выполнена по всем требованиям, рекомендую как надежного автора.
Надёжный работодатель. Спасибо за возможность поработать

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад