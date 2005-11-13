Диплом, психология, практическая часть

тeмa:"Bлияниe цeннocтнo-cMыcлoвoй cфepы нa в3aиMooтнoшeниe cpeди пoдpocткoв"

30-35 страниц

вторая глава+третья глава + вписать в введение и в заключение рез-ты

план с описанием, что нужно - в приложении.

также есть метода и написанная теория.(вышлю по запросу)

срок-стоимость?