Диплом, психология, практическая часть

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тeмa:"Bлияниe цeннocтнo-cMыcлoвoй cфepы нa в3aиMooтнoшeниe cpeди пoдpocткoв"

30-35 страниц

вторая глава+третья глава + вписать в введение и в заключение рез-ты

план с описанием, что нужно - в приложении.

также есть метода и написанная теория.(вышлю по запросу)

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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