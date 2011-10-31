Диплом Техническое обслуживание танка Т-72

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Закрыт1 заявка180 просмотров

Техническое обслуживание комплекса вооружения танка Т-72 в пункте постоянной дислокации. Система работы командира танкового взвода

14 лет назад
vladimir_tmb
Владимир 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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