Магистерская диссертация и статья, Криминалистика

Требуется автор для написания магистерской диссертации и научной статьи по криминалистике по белорусскому законодательству. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Теоретические и прикладные аспекты предъявления для опознания;

Предмет: Уголовный процесс/Криминалистика;

Специальность-12.00.09;

Объем: 70-80 листов магистерская диссертация, 5 листов - научная статья;

Цена: 6 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;

Срок общей сдачи магистерской диссертации: 1 марта

Срок общей сдачи научной статьи: 1 декабря

Срок сдачи части научной статьи: 15 ноября

К 3-4 ноября нужно выслать план магистерской диссертации работы с разбивкой по

параграфам, а также краткую информацию о содержании научной статьи.

В наличии ряд материалов по работе (включая план дипломной) и методические указания.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «криминалистика, белорусское законодательство»

ICQ: 406 -194 -503