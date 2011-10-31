Курсовик по Основам социального прогнозирования. Обязательно практическая часть. Темы на выбор (оптимально вторая тема): - История создания и деятельности Римского клуба. - Моделирование как метод прогнозирования. ...
Магистерская диссертация и статья, Криминалистика
Требуется автор для написания магистерской диссертации и научной статьи по криминалистике по белорусскому законодательству. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема: Теоретические и прикладные аспекты предъявления для опознания;
Предмет: Уголовный процесс/Криминалистика;
Специальность-12.00.09;
Объем: 70-80 листов магистерская диссертация, 5 листов - научная статья;
Цена: 6 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;
Срок общей сдачи магистерской диссертации: 1 марта
Срок общей сдачи научной статьи: 1 декабря
Срок сдачи части научной статьи: 15 ноября
К 3-4 ноября нужно выслать план магистерской диссертации работы с разбивкой по
параграфам, а также краткую информацию о содержании научной статьи.
В наличии ряд материалов по работе (включая план дипломной) и методические указания.
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «криминалистика, белорусское законодательство»
ICQ: 406 -194 -503
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