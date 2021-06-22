На 4 годовщину свадьбы и 11 год отношений - готовлю подарок для супруги - книгу.

Книгу - воссозданную по своим воспоминаниям/запискам/письмам от начала отношений по сей день. 2010 - 2021. Объемом в 100 страниц. На данный момент мною написано 60 страниц.

Формат листа 12х16,5

Дописать 2 последние главы и эпилог

по 7-10 страниц на 1 главу.

К примеру:

Глава про армию (как забрали, будни солдата, возвращение домой)

Глава про предложение руки и сердца - свадьбу

Эпилог

На все вопросы отвечу в сообщениях.

Спасибо.