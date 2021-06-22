Требуется подготовить отчет о практике в экономическом отделе ЗАО Санаторий Рассвет. Специальность - экономическая безопасность. Объем работы 25-30 страниц. Сроки практики с 21 июня по 4 июля, сдача работы до 5 июля. Все необходимые материалы и требования указаны во вложениях.
Дописать 2 последние главы и эпилог в книгу.
На 4 годовщину свадьбы и 11 год отношений - готовлю подарок для супруги - книгу.
Книгу - воссозданную по своим воспоминаниям/запискам/письмам от начала отношений по сей день. 2010 - 2021. Объемом в 100 страниц. На данный момент мною написано 60 страниц.
Формат листа 12х16,5
Дописать 2 последние главы и эпилог
по 7-10 страниц на 1 главу.
К примеру:
Глава про армию (как забрали, будни солдата, возвращение домой)
Глава про предложение руки и сердца - свадьбу
Эпилог
На все вопросы отвечу в сообщениях.
Спасибо.
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