Сделать отчет о практике

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Закрыт3 заявки671 просмотр

Нужно сделать отчет о практике.

Моя специальность -Экономическая безопасность

Проходить практику буду в экономическом отделе

Практика в ЗАО Санаторий Рассвет

Объем в среднем 25-30

Сроки прохождения с 21 июня по 4 июля ( последний день сдачи работы 5 июля)

Вся информация, оформление, содержание, указаны во вложениях, более подробно

4 года назад
olga_dyakonova
Ольг 
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