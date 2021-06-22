Требуется написать 2 реферата по психоанализу объемом 20-25 страниц с использованием предоставленных лекций и дополнительной литературы. Темы включают классический психоанализ и теории влечения Фрейда. Формат: шрифт Times New Roman, 14. Срок выполнения — 1-2 дня.
Сделать отчет о практике
Нужно сделать отчет о практике.
Моя специальность -Экономическая безопасность
Проходить практику буду в экономическом отделе
Практика в ЗАО Санаторий Рассвет
Объем в среднем 25-30
Сроки прохождения с 21 июня по 4 июля ( последний день сдачи работы 5 июля)
Вся информация, оформление, содержание, указаны во вложениях, более подробно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать два поста: первый - для прямого эфира в Instagram на тему 'Финансовые привычки начинающего инвестора', который нужно подготовить в течение часа; второй - анонс вебинара на тему инвестиций, срок выполнения - завтра утром. Темы раскрывать частично, детали будут предоставлены.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется подобрать картинки для дипломной работы в соответствии с тематикой текста. Картинки можно использовать из интернета. Ожидается выполнение задачи в течение 1-2 часов. Укажите в заявках информацию о вашем опыте и готовности выполнить работу.Рефераты, Курсовые и Дипломы21 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется оформить 10 ссылок литературного списка в соответствии с ГОСТ России. Используйте актуальные стандарты для оформления. Возможно, потребуется ссылка на официальный ГОСТ. Задача включает в себя проверку и приведение ссылок к необходимому виду.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Требуется разработать программу на основе готовой курсовой работы с учетом предоставленного кода и методички. Необходимо внести изменения в код, чтобы он отличался от оригинала. Подходите к задаче творчески, обеспечивая уникальность решения.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Требуется написать фрагмент дипломной работы, описывающий производственные швейные процессы на примере верхней одежды, в частности пальто. Необходимо детализировать этапы работы от построения конструкции до завершения изделия. Знание швейных технологий будет преимуществом.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнение курсовой работы на тему 'Отдел кадров'. В архиве предоставлены техническое задание и база данных, а также руководство по выполнению и оформление работы. Ищем исполнителей с опытом написания подобных курсовых.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить расчётно-графическую работу по релейной защите, включая расчёт токов короткого замыкания, МТЗ (зоны действия, карта селективности) и дифференциальной защиты генератора. Необходима точность и соблюдение стандартов.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется проверить текстовую часть ВКР на соответствие стандартам оформления. Исправить недочеты с введения до списка литературы. Содержание не проверять, внимание не обращать на пустую главу. Срок выполнения — до 9 утра завтрашнего дня. Бюджет заказа составляет 500 рублей.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется написать реферат на тему 'Применение роторных управляемых систем (РУС) при проводке горизонтальных участков ствола эксплуатационных скважин'. Объем работы 25-30 страниц. Антиплагиат не требуется.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт4 года назад