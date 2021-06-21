Необходимо написать 2 поста, один сейчас в течении часа - тема прямой эфир в инстаграм. Тема Финансовые привычки начинающего инвестора. Тему раскрывать только частично, так как вся инфа в эфире будет. Больше информации скину.

Второй пост на завтра на утро, также анонс, но уже вебинара. Тема тоже инвестиций, больше информации скину