Необходимо написать 2 поста, один сейчас в течении часа - тема прямой

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Необходимо написать 2 поста, один сейчас в течении часа - тема прямой эфир в инстаграм. Тема Финансовые привычки начинающего инвестора. Тему раскрывать только частично, так как вся инфа в эфире будет. Больше информации скину.

Второй пост на завтра на утро, также анонс, но уже вебинара. Тема тоже инвестиций, больше информации скину

4 года назад
Olga_od
Ольга 
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