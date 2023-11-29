Курсова по ремонту автомобіля

$20
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Курсовий проект на тему: "Розробка технологічного процесу ремонту клапана впускного двигуна MAN TGS 40.440"
40 сторінок
3 курс, бакалавр
Унікальність: 61-69%
Строки: 25.12

18 дней назад
Ольга
26 летУкраина
18 дней в сервисе
Была
16 дней назад
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