Курсова по ремонту автомобіля

Курсова робота на тему: "Порівняльна характеристика опарних способів приготування тіста з пшеничного борошна. Обґрунтування доцільності застосування рідких опар у виробництві хліба з пшеничного борошна заданої якості на рідких дріжджах" 30 сторінок Креслення: апаратурно-технологічна схема виробництва ...