Здравствуйте! Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Внутрипроизводственное планирование в организации и пути его совершенствования". Срок 18.12 днем. Уникальность 60%. Объем – 25 стр. Стоимость?
Курсовая
Курсовая работа по дисциплине "Комплексная система безопасности".
Тема работы "Комплексная система безопасности на АЗС"
К заданию прилагается архив с примером ПЗ и чертежей, которому НЕОБХОДИМО придерживаться при выполнении данного задания!
1. Сделать пояснительную записку по ниже приведенному ТЗ:
Автозаправка из сети АЗС крупной компании. Территория в 1000 кв. метров с местами для заправки 8 автомобилей, подземные ёмкости топлива и магазин. Магазин с кассами для оплаты, нескольким и столиками для питания (фастфуд) и 2-3 стеллажа с автотоварами. Есть 3-4 небольших помещения для персонала, небольшой склада и хоз. помещения для униформы персонала. Заправка работает 24 часа. Штат автозаправки насчитывает 15 человек.
Видеосистема с длительностью записи 2 недели с возможностью наблюдения удалённо через компьютерную сеть. Желательно автоматическое определение номеров машин с целью привлечения внимания к недобросовестным клиентам.
Контроль доступа в служебные помещения с возможностью передачи данных и администрирования из центрального офиса компании. Укажите, какое оборудование необходимо монтировать в центральном офисе компании для работы системы. Необходимо наличие АРМ для сотрудника кадровой службы и бухгалтерии.
ОПС с возможностью передачи информации по и тревоге по каналам ГТС и GSM. При отключении электричества система должна быть работоспособной в течение 24 часов.
2. Необходимо выполнить чертежи в программе КОМПАС 3D (желательно) либо AutoCAD.
Задание к чертежам:
Спроектировать план (чертеж) АЗС с магазином по условию ТЗ.
По этому плану реализовать следующие чертежы:
1. План расположения оборудования системы охранной сигнализации;
2. План расположения оборудования системы пожарной сигнализации;
3. План расположения оборудования системы оповещения;
4. Общая спецификацмя оборудования и материалов для чертежей 1, 2 и 3;
5. Общая структурная схема системы (в нее должны входить охранная система, пожарная система и система оповещения);
6. Схема подключения извещателей;
7. План расположения оборудования систем контроля и управления доступом
8. План расположения оборудования системы видеонаблюдения (со спецификацией) + структурная схема
СДЕЛАЕТЕ??
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
5 дней 30 страниц 75% АП Подробное задание во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Курсовая работа (7664) Необходимо написать курсовую работу Дисциплина: методика преподавания китайского языка Тема работы: формирование социокультурной компетенции в процессе обучения диалогической речи на китайском языке Кол-во страниц: ...Закрыт8 лет назад
25-30 страниц план есть место есть есть некоторые обязательные расчеты, которые надо сделать в рамках практики. срок-21-12 стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Тема: Разработать математическую модель для заданной предметной области Предметная область - автоматизированная система поддержки принятия решений в сфере научной деятельности вуза. Страниц - до 30 Оригинальность - 20 Дополнительно: Данную систему ...Закрыт8 лет назад
Тема: Тема учёт рабочего времени в 1с Страниц 50 Шрифт 14 Оригинальность 65-70 Срок - 20.12 10-00 МСК Дополнительно: В методичке - задание. Табель - пример, как он должен выглядеть ...Закрыт8 лет назад
Тема – музыкально-педагогическая деятельность К.Орфа и ее историческое значение страниц-45 шрифт-14 оригинальность-75-80 крайний срок – 19.12 имеется план и часть курсовойРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
тема – работа с историческими документами на уроке истории страниц-30 шрифт-14 оригинальность-60% крайний срок-21.12Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $13
Аудит, ас антиплагиатом разберусь сама!Надо доделать третью главу у диплома.3 глава-план и программа с процедурами(доделать)-типичные ошибки в проводках-аудит эффективности. Оплата после скринов. Сделать к 19.12.Закрыт8 лет назад
#СРОЧНО! курсовая работа по электронике и электротехнике дисциплина - Электроника и электротехника тема - Анализ и синтез типовых электронных устройств количество страниц - не важно оригинальность - 50% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) ...Закрыт8 лет назад