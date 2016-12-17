Курсовая работа по дисциплине "Комплексная система безопасности".

Тема работы "Комплексная система безопасности на АЗС"

К заданию прилагается архив с примером ПЗ и чертежей, которому НЕОБХОДИМО придерживаться при выполнении данного задания!

1. Сделать пояснительную записку по ниже приведенному ТЗ:

Автозаправка из сети АЗС крупной компании. Территория в 1000 кв. метров с местами для заправки 8 автомобилей, подземные ёмкости топлива и магазин. Магазин с кассами для оплаты, нескольким и столиками для питания (фастфуд) и 2-3 стеллажа с автотоварами. Есть 3-4 небольших помещения для персонала, небольшой склада и хоз. помещения для униформы персонала. Заправка работает 24 часа. Штат автозаправки насчитывает 15 человек.

Видеосистема с длительностью записи 2 недели с возможностью наблюдения удалённо через компьютерную сеть. Желательно автоматическое определение номеров машин с целью привлечения внимания к недобросовестным клиентам.

Контроль доступа в служебные помещения с возможностью передачи данных и администрирования из центрального офиса компании. Укажите, какое оборудование необходимо монтировать в центральном офисе компании для работы системы. Необходимо наличие АРМ для сотрудника кадровой службы и бухгалтерии.

ОПС с возможностью передачи информации по и тревоге по каналам ГТС и GSM. При отключении электричества система должна быть работоспособной в течение 24 часов.

2. Необходимо выполнить чертежи в программе КОМПАС 3D (желательно) либо AutoCAD.

Задание к чертежам:

Спроектировать план (чертеж) АЗС с магазином по условию ТЗ.

По этому плану реализовать следующие чертежы:

1. План расположения оборудования системы охранной сигнализации;

2. План расположения оборудования системы пожарной сигнализации;

3. План расположения оборудования системы оповещения;

4. Общая спецификацмя оборудования и материалов для чертежей 1, 2 и 3;

5. Общая структурная схема системы (в нее должны входить охранная система, пожарная система и система оповещения);

6. Схема подключения извещателей;

7. План расположения оборудования систем контроля и управления доступом

8. План расположения оборудования системы видеонаблюдения (со спецификацией) + структурная схема

СДЕЛАЕТЕ??