Курсовая анализ экономической ситуации

Задание:

1. На примере конкретного предприятия провести анализ экономической ситуации и выделить круг основных проблем деятельности.

2. Проранжировать выделенные проблемы по степени важности и взять для последующего анализа наиболее острую проблему

3. Разработать гипотезу разрешения выбранной проблемы в системе управления и концепцию исследования.

4. На основе результатов (п.1-п.3) разработать логический план исследования. Использовать при этом логические законы.

5. На основе результатов п.4 в рамках проводимого исследования выделить объекты и субъекты исследования, составить структуру проблемной ситуации и построить взаимосвязи между субъектами, объектами и внешней средой.

Объем работы: около 15-20л

Срок до 6 дней.

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