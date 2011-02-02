Курсовой по Базам данных

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Закрыт15 заявок232 просмотра

Нужен курсовой по дисциплине Проектирование баз данных на тему "Проектирование базы данных учета товаров на складе".

Клиентская программа на любом языке. Microsoft Access не принимается.

Пример вашей работы на почту [email protected]

14 лет назад
Anna87
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров