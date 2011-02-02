Тема: "Моделирование износа" Интересует цена и сроки. Оплата через СБС.
Курсовой по Базам данных
Нужен курсовой по дисциплине Проектирование баз данных на тему "Проектирование базы данных учета товаров на складе".
Клиентская программа на любом языке. Microsoft Access не принимается.
Пример вашей работы на почту [email protected]
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