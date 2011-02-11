Дипломная по автоматизации

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Завершен1 заявка110 просмотров

Тема дипломной: Авт0матизация раб0чего места пр0д0вца к0нсультанта 300 магазина "м0й друг"

пишите стоимость и сроки)

методичку скину

срок 6 дней

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
7 дней
Наталья просто красава!!!))) Работали и продолжаем работать))
Распрекрасный заказчик))) Рекомендую)))

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад